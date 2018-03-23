23 Mart 2018 13:13

Şeker Fabrikaları'na talip olan tek firmaydı... Flaş gelişme

Şeker Fabrikaları'na talip olan tek firmaydı... Flaş gelişme
Şeker Fabrikaları'nın özelleştirme ihalelerine katılacağını açıklayan Çemaş Döküm, yaptığı incelemenin ardından kararından vazgeçti.
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Habertürk - Çemaş, şimdiye kadar ihalelere katılacağını resmi olarak açıklayan tek firmaydı

Çemaş'dan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili dosyanın Özelleştirme Dairesinden alınması ve fabrikanın satın alınmasına yönelik tetkikat ve çalışma yapma konusunda Genel Müdür Hüseyin Özel'in yetkilendirildiği duyurulmuştu.

Ancak bugün yapılan açıklamada ihaleye katılmaktan vazgeçildiği duyuruldu. Çemaş açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün toplanan yönetim kurulumuz, Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi sürecinde incelenen özelleştirme dökümanı, Kırşehir Şeker Fabrikasında yapılan tam gün bilgilendirme çalışması ve danışmanımız Finans İnvest'ten alınan bilgileri bir bütün halinde değerlendirmiş ve bahse konu ihaleye katılmama kararı almıştır."


Çemaşi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Türkşeker'in 14 fabrikasının özelleştirilmesi için ihale sürecinin başlatıldığını açıklamasının ardından ihaleye ilgisini resmen açıklayan tek firmaydı.

 

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