Dolar 4 lira rekorunu kırdı

Uluslararası piyasalarda Dolar ve Euro'da gece saatlerinde hareketlenmeler yaşandı. Dolar 4 lira bandını geçerek rekor kırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalaması ve Standard & Poor's'un (S&P), ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediklerini açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda hareketlenmeler yaşandı.

Dolar 4,036 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar rekorun ardından tekrar 4 lira bandının aşağısına indi.

Euro'da da ani bir yükselişle 3,95 seviyeleri görülürken Euro, uluslararası piyasalarda 2.22 itibariyle 4,91 bandından işlem görüyor.