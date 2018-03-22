Bakan açıkladı: 291 ilaç Türkiye’de üretilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2017 yılında 2.5 milyar TL ödeme yapılan ilaçlarn Türkiye’de üretilmesini hedeflediklerini söyledi.

Sarıeroğlu, bugün SGK bilgilendirme toplantısında yaptığı sunumda, “Yerel ilaç dediğimiz, ülkemize ilaç üretim yatırımına teşviklerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda ilk aşamada 146, takiben ise 145 ilaç yerelleşecektir. Yerelleşecek ilaçlar için 2017 yılında ödenen miktar yaklaşık 2.5 milyar TL’dir” dedi.

Yedi sektöre ‘yerlileştirme’ desteği

Ekonomi yönetimi Türkiye’nin en büyük kırılganlığı olarak görülen cari açıkta kalıcı bir iyileşme için dış ticaret açığını önümüzdeki üç-dört yılda 20 milyar dolar azaltmayı hedefliyor.

Kamu ithalatını azaltmak ve yüksek ithalat oluşturan stratejik sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi başta olmak üzere, ithalat yerine yurt içinde özel sektör yatırımlarını ön plana çıkarmayı hedefleyen adımlar planlanıyor.

Bu adımların en önemlisi ise ilk yatırım bedelinin yüksekliği nedeniyle yapılamayan yatırımların, verilecek destekler ile özel sektör eliyle yapılması olarak belirtiliyor.

Hükümetin ‘yerlileştirme’ olarak da tanımladığı ve yedi sektörün hedef alındığı bu sistemde ilaç sanayi de yer alıyor. Diğer sektörler ise bilişim, kimya, lojistik, sağlık, ulaşım ve enerji.