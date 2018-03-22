Starbucks'ın İstanbul'daki şubesi mühürlendi

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’ın Cevahir AVM’nin önünde bulunan tarihi İETT binasında faaliyet gösteren şubesi, Şişli Belediyesi tarafından tarihi binadaki restorasyon projesine aykırı uygulamalar nedeniyle mühürlendi.

1912 yılında atlı tramvay deposu olarak açılan İETT Şişli Garajı'nın idari binasında faaliyet gösteren Starbucks şubesi, Şişli Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü'nün 5 Mart 2018 tarihinde aldığı karar gereği bugün Şişli Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

Sözcü'nün haberine göre mührün üzerini bir kağıt ile kapatan şirket yetkilileri kapatılan mührün de görünmemesi için kapının önünde bir çalışanı görevlendirdi. Şube, geçtiğimiz yıl ekim ayında da eksik evrak ve ruhsat sorunu nedeni ile mühürlenmişti.