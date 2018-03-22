Denizbank'ın satışıyla ilgili kritik iddia

Ankara'nın BAE ile yaşadığı politik anlaşmazlıkların süreci etkilememesi için Denizbank ve siyasiler arasında yoğun görüşmeler yapıldı.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Denizbank CEO'su Hakan Ateş bu kapsamda son bir ay içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ankara'daki üst düzey bürokratlarla satış sürecini anlattığı yoğun toplantılar gerçekleştirdi.

Ankara'da konu hakkında bilgi sahibi üst düzey kaynaklar, bir satışın gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ancak iki ülke arasında yaşanan siyasi anlaşmazlıkların da gözardı edilmediğini belirtti.

Ocak sonunda Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde Sberbank'ın Türkiye birimi olan Denizbank'ın satışını değerlendirdiği ve potansiyel alıcılar arasında Emirates NBD'nin de olduğu bilgisi yer alırken, ertesi gün taraflar olası satış için görüşüldüğünü doğrulamıştı.

Ankara'dan üst düzey bir kaynak, "BAE özellikle son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalar yapıyor ve adımlar atıyor. Bunların çok dostane olduğunu söylemek mümkün değil. 'Bu satış olmaz' demiyorum ama gelişmelerin bu satışı desteklediğini söylemek gerçekçi olmaz" dedi.

Emirates NBD, Sberbank ve Denizbank konuya ilişkin yorum yapmadı. Cumhurbaşkanlığı ise konu hakkındaki bir soruya henüz yanıt vermedi.

BAE'nin de öncüleri arasında yer aldığı Katar'a yönelik ekonomik yaptırım kararı sürecinde, Türkiye'nin Katar'ı desteklemesi ve Ortadoğu'daki bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklar iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime neden olmuştu.

Birkaç hafta önce BAE'de Türk dizilerinin yayından kaldırılmasının ardından bu hafta BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan'ın "İran, İsrail ve Türkiye'nin meydan okumalarıyla karşı karşıyayız, bunu önlemek Mısır ile Suudi Arabistan'ın tarihi görevi" demişti.

Bazı kaynaklar da ülkenin yönetim şeklinden dolayı BAE'nin uluslararası politikalarının belirlendiği başkenti Abu Dabi ile sorun yaşansa bile ekonomik merkez olan Dubai ile yaşanmayabileceğine işaret ediyorlar.

SATIŞ YAKINDA SONUÇLANABİLİR

İşlem hakkında bilgi sahibi iki kaynak ise görüşmelerde birtakım teknik detayların üzerinde çalışıldığı söyledi.

Diğer bir kaynak da, "İşlem sorunsuz ilerliyor, hâlâ anlaşma aşamasında. İlgili otoritelere uygun zaman geldiğinde onay için başvurulacak. İşleme dahil olan taraflar normal sürecinde onayın alınmasını bekliyor" dedi.

Aynı kaynak anlaşmanın bir kaç hafta içinde sonuçlanmasının beklendiğini de kaydetti.

Bir başka kaynak da, "Yabancı sermayeli bir banka yine bir başka yabancı sermayeli bir bankaya satılmak üzere görüşüyor. Bunun bankacılık sektörü için, yabancı kaynak girişi açısından bir çok iyi tarafı bulunuyor" dedi ve ekledi:

"Bu satış olabilir, süreç devam ediyor. Fakat BAE'nin tavırlarını görmezden gelip herşey yolundaymış gibi davranılacağını söylemek fazla iyimser bir yorum olur" dedi.

Üst düzey bir bankacılık kaynağı da, "Görüşmeler ve Ankara ile temaslar sürüyor. Politik gerginlikler var elbette, bu yüzden görüşmeler yapılıyor" dedi.

Denizbank varlıklarına göre Türkiye'nin dokuzuncu büyük bankası. Sberbank'ın 2012 yılında 3.5 milyar dolar ödediği bankanın mevcut piyasa değeri ise 5.3 milyar dolar.

Son olarak BNP Paribas'nın Mısır'daki iştirakini satın alan Emirates NBD, uluslararası büyüme stratejisi altında Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır fırsatları araştırıyor.