Fed'in faiz kararının ardından dolarda son durum

ABD Merkez Bankası piyasa beklentisine paralel olarak 25 baz puan faiz artışına gitti. Banka, yılın tamamı için 3 faiz artırımı tahmini korudu.

Karar sonrası dolar endeksi gerilerken dolar/TL'de 3.9065'e geldi. Dolar bu sabah saat 08:55'te 3,9120'de yer aldı.

Euro/TL 4,8347'den işlem görürken, euro/dolar 1,2349 seviyesinde yer alıyor.

Uzmanlar, bu yıl için 4 artış seçeneğinden uzaklaşmanın TL için olumlu olduğu ancak bankanın yavaş da olsa daha uzun soluklu bir faiz artış politikası izleyeceğini ifade etti. Buna göre banka 2019'da 1 fazla ile 3 artış öngörüsünde bulundu.