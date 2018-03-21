FED faiz kararını açıkladı

Fed faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin 25 paz puan arttırılması kararı çıktı. Ocak ayında yüzde 1.25-1.50 aralığına yükselen faiz oranı böylelikle 1.50-1.75 oldu.

Fed yetkililerinin bu yıl için faiz artışı tahmin sayısını üçten dörde yükseltmesinin oldukça yüksek olasılık olduğunu belirtiyordu ancak FED toplamda 3 kez faiz artışı sinyali verdi.

2019 yılı sonunda Fed, gösterge faiz oranını yüzde 2.7'den 2.9'a çekerken ekonominin güçlendiğine dikkat çekti. Fed, gelecek 2 yılda önceki tahminlerden daha hızlı büyümenin beklendiğini belirtti.

Enflasyon beklentisi ise 2018 ve 2019 yılı için değişmeyerek sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 2 oldu.