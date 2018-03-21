İşte benzin fiyatının 6 lirayı geçtiği ilk şehir

Benzin fiyatlarına dün gece yarısı itibari ile gelen zam, Türkiye'de benzinin en pahalı satıldığı il olan Hakkari'de fiyatları ilk kez 6 liranın üzerine taşıdı.

Dolardaki artış nedeniyle benzin fiyatlarına yapılan 15 kuruşluk zam Türkiye genelinde en düşük benzin fiyatını 5.80 liraya yükseltirken, en yüksek fiyat ise Hakkari'nin Çukurca'nın ilçesinde 6.03 TL oldu.

Türkiye genelinde benzin fiyatları Batı bölgelerde daha ucuz iken, nakliye masrafları nedeniyle Doğu'ya gidildikçe yükseliyor.

Örneğin benzinin en ucuz olduğu Marmara Bölgesi'nde benzinin ortalama fiyatı 5.80-5.84 TL arasında değişirken, İç Anadolu Bölgesi'nde 5.84-5.89 TL aralığına çıkıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama benzin fiyatları 5.86 TL ile 5.92 TL arasında değişiyor.

Türkiye'de benzinin en pahalı satıldığı bölge ise Doğu Anadolu. Bölgede rekor Hakkari'nin Çukurca ilçesinde. Burada ortalama fiyatlar 6.0-6.03 TL arasında değişiyor. Merkez'de ise fiyat tekrar 6 liranın altına geriliyor ve 5.98 liraya iniyor.

Van'da benzin 5.96 liradan satılırken, Bitlis'te 5.95, Iğdır'da ise 5.93 TL. Kars ve Erzurum'da ise benzin ortalama 5.89 liradan satılıyor.