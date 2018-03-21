Hisarcıklıoğlu: Evlilik işi 30 milyarlık bir pazar

Ergün AYAZ / İZMİT (Kocaeli), (DHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yılda 600 bin çiftin evlendiğini belirterek, "600 bin çiftin evlendiği bir ortamda müthiş bir pazar. Evlilik işi, 30 milyarlık bir pazar" dedi.

İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 4'üncü Doğu Marmara Ev, Evlilik ve Konut Fuarı törenle kapılarını açtı. TÜYAP Anadolu Fuarcılık A.Ş. ve Kocaeli Ticaret Odası işbirliğiyle 21-25 Mart tarihleri arasında açık kalacak olan fuarın açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evlilik işinin 30 milyarlık bir pazardan oluştuğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Farklı sektörlerde birçok fuara katılıyorum. Bu fuarın sonunda hayırlı bir iş var. Yılda 600 bin çift evleniyor. 600 bin çiftin evlendiği bir ortamda müthiş bir pazar. Evlilik işi, 30 milyarlık bir pazar. Evlilik deyip de es geçmeyin, tam 30 milyarlık bir pazar. Kocaeli'ye gelmesi demek başka bir vizyonu da beraber getiriyor. Fuarlar hem manevi, hem de ekonomik büyüklüğü açısından çok önemli. Bu kapsamda TOBB olarak fuarcılığın sisteme ve düzene girmesi için her türlü katkı veriyoruz. Yılda 22 milyon kişi Türkiye'de fuarları ziyaret etmektedir. 600 bin yabancı insan ülkemize gelerek fuarları ziyaret etmektedir. Türkiye'de yeni bir ticari faaliyet haline geldi fuarcılık. Kocaeli'nde yılda 6 fuar düzenliyoruz ve inşallah sayıları artıp ekonomik girdisini sanayicimiz, tüccarımız kazanacak" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. 120 firmanın bulunduğu fuarda inşaat firmaları, otomobil, mobilya, gelinlik, organizasyon firmaları tanıtımlarda bulundu.