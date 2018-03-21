Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

Sabah gazetesine göre köprünün günlük araç geçiş garantisi 30.000 olarak belirlendi. Hürriyet'te yer alan yazıya göre de geçiş garantisi 45.000 araç oldu.

Sabah gazetesinden Atilla Serdar Hamzaoğlu'nun haberine göre 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, 10 farklı ülkeden 2 milyar 265 milyon euro kredi finansmanı sağlandı. Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından kurulan şirketin tam adı Çanakkale Otoyolu ve Köprüsü İşletme Yatırım A.Ş. oldu.

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "30.000 araç garantisi var. Bu sayıya ulaşmak çok uzun sürmeyebilir. Geçiş ücreti ise 15 euro + KDV (bugünkü kurlarla 80 TL) olacak. Projeyi Mart 2022'de bitirmeyi planlıyoruz. Yap-işlet-devret modelinin ruhuna da uygun olarak projeyi erken bitireceğiz" diye konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak. 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

'DEVLET 45.000 ARAÇLIK GEÇİŞ GARANTİSİ VERDİ'

Öte yandan Hürriyet yazarı Vahap Munyar da Özdemir ile yaptıkları görüşmeyi köşesine taşıdı. Munyar'ın aktarımına göre Özdemir, devletin 45.000 araçlık geçişi garanti etti.

Munyar'ın "Çanakkale Köprüsü 16 milyar dolarlık ekonomi yaratacak" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

ÇANAKKALE Köprüsü ve Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’e geçiş ücreti ve verilen garantiyi sorduk, yanıtladı:

— Geçiş ücreti otomobiller için 15 Euro artı KDV olacak. Günlük 45 bin araç geçişi için devlet garantisi verildi.

Günlük 45 bin araç geçişine ne zaman ulaşılabileceğini merak ettik, iki yanıt aldık:

Başar Arıoğlu: Biraz zaman alabilir… Ebru Özdemir: Çok uzun sürmeyebilir…