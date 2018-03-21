Steve Jobs’ın iş başvurusu açık arttırmada satıldı

18 yaşında bir genç ve henüz dünyanın duyduğu bir isim olmadan evvel yaptığı iş başvurusu. Evet, günümüz teknolojisine şekil veren isimlerinden bir tanesi, 1973’te bu iş başvurusu belgesini doldurduğunda 18 yaşındaydı, henüz Apple diye bir markanın temelleri bile atılmamıştı. O zamanlar arabası dahi olmayan bu genç, çok değil, birkaç yıl sonra milyoner olacaktı. İş başvurusunda ulaşım kısmında “Mümkün, ama muhtemel değil” yazılıydı. Jobs’ın o dönem hangi pozisyon için başvuru yaptığı belli değildi, ancak belki de o işte devam etseydi teknolojide çok şey farklı olabilirdi.

Sözü geçen başvurudan üç yıl sonra Jobs, Steve Wozniak ile birlikte Apple’ı kuracak, bundan 4 yıl sonra ise bir milyoner olacaktı. Sonrasında ise kendi kurucusu olduğu şirketten çıkarılacak, fakat kurduğu başka bir şirketi Apple satın alacak ve görevine CEO olarak geri dönecekti. Bu kağıt parçası, Steve Jobs’ın bu başarı hikayesinin belki de başlangıcıydı.

Yapılan açık artırmanın ardından Jobs’ın iş başvurusu tam 174,757 dolardan alıcı buldu. Londra’dan yapıldığı belirtilen satın alımın gerçek kimliği ise bilinmiyor.