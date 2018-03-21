Moody's'ten Fed tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bugünkü değerlendirmesinde "Fed üyeleri bu yıl için 4 faiz artışına işaret edebilir" ifadesine yer verdi.

Fed'in ABD ekonomisi konusunda şahin tutum takınabileceğini öngören kurum faizler çok hızlı artarsa hisse senedi piyasalarında volatilitenin artma riski olduğuna dikkat çekti.

Fed toplantısı bugün başlıyor, faiz kararı yarın açıklanacak. Kimi uzmanlar Fed'in bu yıl için 3 yerine 4 faiz artışı yapılacağı yönünde sinyal verebileceğini ifade ediyor.