Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru, Fed faiz kararının izleneceği güne 3.93'ün hemen altında aşağı yönlü başladı.

Türk Lirası, 12 Mart'tan bu yana süren sert değer kayıplarının ardından dün Hazine ihalesine gelen yüksek talepten destek buldu ve kayıplarını bir miktar telafi etti.

Dün sabah saatlerinde 3.9528'e kadar yükselen dolar kuru saat 07:33'de 3.9269'da yer aldı. Rekorunu yine dün erken saatlerde 4.7808'e taşıyan euro ise 4.8170 seviyesinde. Sterlin de tarihi zirvesi olan 5.5644'ten uzaklaştı ve 5.5048'e geriledi.

Hazine tahvili de uzun soluklu yükselişin ardından düşüş gösterdi. Yüzde 2,01 gerileyen 10 yıllık tahvil faizi 12,66'da yer aldı. Dolar endeksi ise 90 sınırının hemen altında sakin seyrini sürdürüyor.

Piyasalar bu akşam TSİ 21:00'de açıklanacak Fed kararlarına odaklanmış durumda. ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yılın tamamında üç mü dört mü faiz artışı yapılacağı konusundaki ipuçları piyasalar tarafından yakından izlenecek.