Rusya, 1 tonun üzerinde Türk domatesini imha etti

Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Saratov kentindeki bir pazarda tespit edilen 1 tondan fazla Türk domatesini imha etti.

Sputnik'in aktardığına göre Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Saratov'daki bir pazarda kasalar üzerindeki yazılardan Türkiye'den geldiği anlaşılan 1 tondan fazla domates ele geçirildiği ifade edildi. Domateslerin Belarus üzerinden getirildiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamaya göre, domatesleri ithal eden firma, gerekli hijyen belgelerini Rus makamlarına sunamadı.

Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'den kaçak yollarla getirilen 475 kilo Türk domatesi, sağlığa zararlı olduğu açısıyla imha edilmişti.

Öte yandan Turkrus.com’un Saratovnews.ru sitesinin haberinden aktardığına göre, Türk domatesleri üzerinde yapılan incelemede ürünlerde beyaz sineğe rastlandığı kaydedildi.

Türkiye'den Rusya'ya getirilen ve ülkeye eksik belge ile yasa dışı sokulduğu gerekçesiyle Kaluga bölgesinde 80 ton domatesi kısa süre önce imha edilmişti.