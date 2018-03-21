Türkiye'de 327 şubesi bulunan dev şirketten flaş karar!

Şirketin internet sitesinde yayımlanan taslak izahnamede halka arz fiyatı, tarihi ve gelirlerin nereye harcanacağı

belirtilmedi.

Halka arza Ak Yatırım ve İş Yatırım aracılık edecek. Halka arzda DeFacto'nun sermayesi 212.6 milyon liradan 229.7 milyon liraya yükseltilmesinden gelen 17 milyon lira nominal değerli pay ve ortaklara ait 42.5 milyon lira nominal değerli pay halka arzla satılacak. Halka arz edilecek bu hisselerin yüzde 15'ine denk gelen hisse de ek satış kapsamında satılabilecek.

DeFacto'nun mevcut hissedarları arasında yüzde 66.5 pay ile Zeki Cemal Özen, yüzde 13.7 pay ile İhsan Ateş, yüzde 4.57'şer pay ile İdris Özçelik ve Şahin Demir, yüzde 8.66 pay ile DF Retail Holdco Cooperatief U.A. ve yüzde 2 pay ile Ozn Investment SARL bulunuyor.

Şirket geçen yıl yüzde 30 artışla 2.6 milyar lira satış geliri ve yüzde 191 artışla 61.3 milyon lira dönem kârı elde etti.

İlk mağazasını 2005 yılında açan DeFacto'nun 1 Şubat itibarıyla Türkiye'de 327, yurtdışında ise 125 mağazası bulunuyor.