Bilal'e anlatır gibi benzin zammını anlattı

Benzine, bu gece yarısından itibaren 15 kuruş zam bekleniyor...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) web sitesinde yer alan duyuruda, zam ile ilgili olarak, "21.03.2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Zammın ardından İstanbul'dan benzinin ortalama litre fiyatı 5.81 liraya yükselecek. Böylece benzin fiyatları şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış olacak.

BENZİNE ÖDENEN VERGİ İLE VATANDAŞ SOFRASINA NELER ALABİLİR

CHP eski Milletvekili Umut Oran sosyal medya hesabından benzin zamlarına tepki gösterdi. Oran benzinden alınan vergilere değinerek, vatandaşın benzine ödediği vergiyle neler alabileceğini hesapladı.

Oran şu ifadeleri kullandı:

“Bu gece benzine 15 kuruş zam yapılacak ve 50 litrelik benzin için Ankara’da tam 292,5 TL ödenecek! Bunun da 169 TL’si vergi! Ödenen bu vergi ile vatandaş sofrasına 5,6 kg kıyma, 8,5 kg zeytin, 317 adet yumurta, 242 adet halk ekmek ya da 10 kg beyaz peynir alabilirdi! Yeter!

Yani aslında vatandaş 123,5 TL benzin alabilmek için 169 TL vergi ödemek zorunda. Vatandaş arabasına 50 litre benzin aldığını sanıyor ama sadece 21 litre benzin alıyor, geri kalan 169 TL’yi de kötü, keyfi yönetimi için hükümete haraç olarak ödüyor! Vergi adaleti istiyoruz

Dünyanın en pahalı benzini Türkiye’de, dolaylı vergide de Türkiye şampiyon! Zam zam zam başka bir şey bilmiyorlar. Vergide adalet istiyoruz herkes kazandığı kadar vergi ödesin, çok kazanandan çok vergi alınsın, asgari ücretliden neden vergi alınıyor mesela?”