İthalata rağmen et fiyatları neden yükseliyor?

Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine Bakanlıktan verilen yanıtta, Türkiye’de hayvancılığın geliştirilmesi için projeler yürütüldüğü ve dar gelirli vatandaşlara ucuz et imkanı sunulduğunu belirtildi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde “2017 yılının ilk 9 ayında toplam kırmızı et üretimi ne kadardır? Aynı dönemde ne kadar ithal et girişi olmuştur? 2017 yılı baz alındığında 2016 yılında et üretimi ve ithal et girişinde artış mı azalma mı oluşmuştur? Kırmızı karkas et ve canlı hayvan ithalatına yönelik gümrük vergi indirimi ile 24 lira civarında ithal ürün maliyetine rağmen raftaki et fiyatları artışının sürme nedeni nedir?” şeklinde sorular yöneltti.

TÜM BAKANLIKLAR DEVREDE

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bakanlığımızca, et ve et ürünleri dâhil tarım ve hayvancılık ürünlerine yönelik piyasalar ve gelişmeler takip edilmekte olup, hem üreticinin hem de tüketicinin korunması amacıyla ilgili tüm Bakanlıklarla ortak çalışmalar yapılarak alınacak tedbirler belirlenmektedir” dedi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün et fiyatlarının makul bir seviyede tutulması noktasında gerektiğinde piyasaya müdahalede bulunduğunu anlatan Bakan Fakıbaba, bu kapsamda Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nce gerekli tedbirlerin alındığını ve fiyat dalgalanmalarının en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti.

Fakıbaba, “Bakanlığımızca hayvancılıkta yerli üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte olup, bu kapsamda yeni projeler ve destekler ile üretimin artırılması planlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bakanlığın aldığı tüm tedbirlere ve ithalata rağmen raflardaki et fiyatlarının sürekli yükseliş eğiliminde olduğunu söyledi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pansuman tedbirlerle et fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçilemeyeceğini belirterek, “Öncelikli olarak besicilik, planlı ve programlı bir şekilde desteklenmelidir. Buzağı ölümlerinde yüzde 10’lar seviyesinin görüldüğü bir ortamda, Türkiye’de hayvancılığı yolunda gittiği söylenemez. Hayvancılık sektöründeki girdi maliyetleri düşürülmeden, raflardaki et fiyatlarını düşürmek mümkün değildir. Et fiyatları ucuzlatacağız dediler ama et fiyatları düşmedi. İthal et çözüm değil yerli besici desteklenmeli ve çözüm ülkemizde aranmalıdır. Devlet bu sektörden özelleşme ile çekilmesi bugünkü sonucu yaratmıştır. ET ve süt kurumu yeniden KİT olarak düzenlenip özelleştirmeden çıkarılarak yıllarca yanlış politikaların bedeli ödenmektedir” şeklinde konuştu.