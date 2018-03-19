'Sultanahmet Köftecisi'nden flaş karar

Özge EĞRİKAR / Hürriyet - 1920 Sultanahmet Köftecisi onursal başkanı Mehmet Tezçakın, marka ismini korumak amacıyla kişi ve firmalara karşı 10 Ocak 1995 tarihinde başlatılan hukuk mücadelesinin 23’üncü yılını doldurduğunu söyledi.

Tezçakın, “Sürekli değişik yöntemlerle markayı izinsiz kullanma yoluna gittiler. Semt isminden esinlendik diyerek, Sultanahmet’i kullandılar. Birkaç yıl önce açılan firma meşhur, tarihi gibi önisimleri aynen kullanabiliyor, kimse de ses çıkarmıyor.

Markayı taklitçilerden korumak, fark yaratmak için 'Sultanahmet Köftecisi Selim Usta’nın adını markaya ekledik. Taklitçiler de hemen kılıfını uydurup tabelaya başka isimler ekledi. Onlar Selim Usta, biz bilmem ne ustayız dediler çıktılar. Kullanamayacakları tek şey kuruluş tarihimizdi. Biz de marka adını '1920 Sultanahmet Köftecisi' olarak değiştirdik.

Artık herkes bilmeli ki, tabelasında 1920 tarihi olmayan dükkânlarda ve marketlerde satılanların, Sultanahmet köftesi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Tarihi, Meşhur ve Selim Usta ibareleri de bünyemizde olacak, gereken yerlerde kullanılacak” dedi. Tezçakın, taklitçilere karşı bugüne kadar açtıkları onlarca davayı kazandıklarını, her birinin ciddi tazminatlar ödeyerek kepenk indirdiğini, bu soruna kökünden çözüm olacak ana davanın ise Yargıtay aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.