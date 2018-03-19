Euro ve sterlinde yeni rekor

Dolar kuru 3.94'ün üzerine çıkarken, euro ve sterlin TL karşısında yeni rekor seviyelerine ulaştı.

Dolar/TL sert yükselişlerin görüldüğü geçen haftanın ardından yeni haftanın ilk işlem gününde 3.94'ün üzerini gördü.

Dolar kuru saat 11:25'de 3.9437'de yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.8407 ve sterlin/TL 5.4961 ile rekor kırdı.

Yükseliş eğilimini sürdüren 10 yıllık tahvil faizi de 12,83'e geldi. Diğer taraftan dolar endeksi 90 seviyesinin hemen altında sakin bir görünüm çiziyor.

Piyasalarda bugün önemli bir veri akışı bulunmazken gözler çarşamba günü açıklanacak Fed kararlarına çevrildi. Bankanın bu toplantıda 25 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz artırımlarının sıklığına işaret eden mesajlar önemli olacak.