Manchester’in yıldızı Balıkesir’e AVM yapıyor

Toplam 42 dükkan ve 123 adet de ofisin yapılacağı proje, geçtiğimiz ay içerisinde Balıkesir Anıtlar Kurulu’nca onaylandı.

Geçirdiği ağır sakatlıkların ardından eski sağlığına kavuşan Manchester City’nin orta sahadaki yıldızı İlkay Gündoğan’ın Balıkesir’de 2016 yılında aldığı SGK binası yerine yapacağı proje belli oldu. Ünlü futbolcu İlkay’ın söz konusu binanın yerine yapmayı planladığı proje Balıkesir Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

PROJE 13 KATTA YÜKSELECEK

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre inşaat dördü bodrum kat olup toplamda 13 kat olarak yapılacak. 3 katı AVM olacak projenin 9 katı da ofis katlarından oluşacak.

Geçirdiği ağır sakatlıkların ardından eski sağlığına kavuşan Manchester City’nin orta sahadaki yıldızı İlkay Gündoğan’ın Balıkesir’de 2016 yılında aldığı SGK binası yerine yapacağı proje belli oldu. Ünlü futbolcu İlkay’ın söz konusu binanın yerine yapmayı planladığı proje Balıkesir Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

PROJE 13 KATTA YÜKSELECEK

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre inşaat dördü bodrum kat olup toplamda 13 kat olarak yapılacak. 3 katı AVM olacak projenin 9 katı da ofis katlarından oluşacak.



Gündoğan kardeşlerin şirketi tarihi saat kulesinin hemen yanındaki 5 katlı binayı 28 milyon liraya satın aldı. İlkay’ın İngiltere’de kazandığı parayı memleketi Balıkesir’de yatırıma dönüştürmesi büyük bir övgüye neden olmuştu.

TEKLİF YAĞIYOR!

LKAY Gündoğan’ın 2016 sonlarında aldığı binayla ilgili çok sayıda proje çizildi. Son olarak 13 kat olarak çizilen projede karar kılındı. 13 katlık proje daha yapılmadan çok sayıda yatırımcının ilgilisini çekmiş durumda. Büyük bir hastaneyle birlikte bazı şirketlerin de onaylanan projeyi almak için nabız yokladıkları öğrenildi. İlkay’ın babası İrfan Gündoğan’a 52 milyon civarında bir teklif yapıldığı ileri sürüldü.