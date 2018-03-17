İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Yaklaşık olarak 500 milyon TL değerinde para dolandırdığı söylenen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın, Uruguay'ya yerleştiği ortaya çıkmıştı. Bugün ise Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki lüks evi kameralara yakalandı.

Mehmet Aydın’ın yaşadığı yerde 620 metrekare oturumlu ikişer katlı 4 adet rezidans daire bulunuyor. Özel girişi ve bahçesi bulunan tüm daireler, güvenlik, temizlik ve otopark hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Ancak yurtdışına kaçtığı söylenen Mehmet Aydın’ın bu adreste yaşayıp yaşamadığı ya da hedef saptırmak için mi bu adresi kullanıp kullanmadığı ise bilinmiyor.