Çiftlik Bank gibi 11 girişim daha var

Çiftlik Bank'a ilişkin soruşturmanın tamamlandığını ve konunun Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettiğini anımsatan Tüfenkci, benzer 11 girişim daha olduğunu ve incelemesinin ise kısa zamanda biteceğini söyledi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'nin haberine göre; "Kara para aklama yönünden de MASAK'ın inceleme yapması için müfettişlerimizin talepleri var" diyen Tüfenkci, vatandaşa da şu uyarıda bulundu:

"Sanal alemde kar vaat ediyor. Neye göre ettiğine vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Karşılığında bir teminat var mı, mal var mı? Vatandaşlarımızın hayatın olağan akışı, ticaretin genel seyri dışında büyük kâr vaat ederek toplanan paralara, ticarete her zaman şüpheyle yaklaşmaları gerekir. Şüphelendiklerinde de şikâyette bulunmalarını istiyoruz."