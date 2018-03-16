Market zincirinden dev atılım: 73 mağaza birden

Migros 56 Uyum mağazası ve 17 Makro Market mağazasını 105 milyon TL bedelle devralmak için sözleşme imzaladı.

Migros, Makro Market tarafından işletilen 56 adet Uyum mağazası ve 17 adet Makro Market mağazasını 105 milyon lira bedel karşılığında devralınması için sözleşme imzaladı.

Migros’tan KAP’a yapılan açıklamaya göre, devralınacak Uyum mağazaların 53’ü İstanbul’da, 3’ü Tekirdağ’da; 17 adet Makro Market mağazası ise Antalya’da bulunuyor.

Migros’un Makro Market ile imzaladığı sözleşmeye göre; devralınma, söz konusu mağazaların kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve demirbaşlarının satın alınması suretiyle gerçekleşecek.

Migros hisseleri haberin ardından 24.88 liraya kadar çıkarken, saat 16.11’de yüzde 3.43 primle 24.76 liradan işlem görüyor.

1991 YILINDA KURULDU



Makro Market, 1991 yılında, Songör ailesi tarafından kuruldu. Merkezi Ankara'da bulunan Makro, bir aile şirketi olup 6 ortaklı bir yapıdan oluşuyor. Türkiye'nin %100 yerli sermayeli en büyük gıda perakende markası olarak, bugün 7 ayrı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 15 ilde, 248 mağazaya sahip olan Makro Market, 210 bin 873 metrekare müşteri alanı ve 6500 personeliyle, yılda 100 milyonun üzerinde insana hizmet veriyor.