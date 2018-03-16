Dolar 3.91'in üzerinde!

Döviz piyasası güne sakin başlamasının ardından yeniden hareketlendi. Türk Lirası; dolar, euro ve sterlin karşısında değer kaybetti.

Dolar kuru saat 11:13'de 3.9130'da yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.8198 ve sterlin/TL 5.4533 seviyesinde.

Dolar, TL karşısında bugün 3.9171'e kadar çıktı ve Aralık 2017'den beri en yüksek seviyesini gördü. Sterlin de 5.4601 ile rekor kırdı. Euro, tarihi zirvesini dün 4.8250 ile görmüştü.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,90'ın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 3,9830 zirvesinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

TL üzerinde satış baskısına neden olan tahvil faizlerinde yukarı yönlü seyir sürüyor. 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 12,83'de, 2 yıllık tahvil faizi de 13,83'te yer alıyor. Diğer taraftan dolar endeksi 90 civarında yatay bir seyir izliyor.

Uzmanlara göre, ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi TL varlıkları baskı altında bırakıyor ve zayıf performansın değişeceğine dair bir işaret bulunmuyor.

Enflasyon ve cari açık gibi büyük iç sorunlar nedeniyle kırılganlığın arttığı TL, dışarıdan gelen olumsuzluklar karşısında daha negatif tepki veriyor. Uzmanlar, Fed'e ilişkin endişeler ve ticaret savaşlarının en büyük dış riskler olarak izlenebileceğini belirtiyor.