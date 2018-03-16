Bakan açıkladı: UBER Türkiye'den gönderilecek mi?

Bakanlık, önümüzdeki günlerde UBER temsilcileri ile taksicileri aynı masada buluşturmayı hedefliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “UBER vatandaşta bir karşılık buluyor. Taksici esnafımız kendini check etmeli, vatandaş neden UBER’i tercih ediyor bunu iyi analiz etmeliyiz. Önümüzdeki günlerde tarafları dinlemek istiyoruz” dedi.

Bakan Tüfenkci önceki gün bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan açıkladı: Uber Türkiyeden gönderilecek mi

UBER ve taksiciler arasında yaşanan sorunla ilgili Tüfenkci, “Biz serbest teşebbüs hürriyetinden yanayız. UBER vatandaşta bir karşılık bulduğu için yer alıyor ve piyasa kazanıyor. Burada ciddi bir çalışmayı ortaya koyup piyasanın buna göre şekillenmesini istiyoruz, sektör analizi yapıyoruz” dedi.

UBER TÜRKİYE’DEN GÖNDERİLECEK Mİ?

“Tarafları dinlemeden, iki tarafı masaya oturtmadan bir karar vermek istemiyoruz” diyen Tüfenkci, UBER’in tamamen kaldırılmasının ya da meşruiyet kazandırılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Varsa bir boşluk ona göre düzenlemek istiyoruz. Arkadaşlara yeni talimat verdim. Önümüzdeki günlerde tarafları dinlemek istiyoruz. Şiddet kullanılmasına karşıyız. Basına yansıyan hususlar hem taksici esnafımıza yakışmıyor hem de tarafların doğru zeminde anlaşamamalarına neden oluyor. Biz İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlığımızı da devreye sokarak, belki bir koordinasyon içerisinde çalışma başlatacağız.”