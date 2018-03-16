Hızla düşüyor! Dün Bitcoin bugün Ethereum..

Dünyanın en büyük dijital reklam ağına sahip Google'ın kripto para arzları, dijital cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerinin reklamlarını artık yayımlamayacağını duyurmasının ardından piyasalar düşüşe geçti.

Google’ın geçtiğimiz gün kripto para arzları, cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerini reklam ağından yasakladığını açıklamasının ardından, en değerli kripto para Bitcoin 7.700 dolara kadar gerilemişti.

Bitcoin’i takiben diğer büyük kripto paralarda da düşüş yaşandı. Yüzde 5 değer kaybeden Ethereum’un değeri 651 dolara kadar geriledi.

Diğer popüler kripto paralardan Ripple yüzde 3,8 değer kaybı yaşayarak 0,74 dolar oldu.

Bitcoin Cash ise yüzde 3,2 değer kaybıyla 1.018 dolar seviyesine düştü.

Google Sürdürülebilir Reklamlar Direktörü Scott Spencer, kripto para arzları, cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerinin artık Google Reklamlar ağında yer almayacağını açıklamıştı. Facebook da bu yılın başında benzer bir hamle yapmıştı.

Google tarafından yayınlanan blog’da, kripto para reklamlarına getirilecek yasağın bu yılın haziran ayında yürürlüğe gireceği belirtildi.

Yasağın sebebini açıklayan Scott Spencer, “Kripto paraların gelecekte hangi noktaya geleceğini bilmiyoruz ancak bugüne kadar birçok müşterinin zarar gördüğü ortada ve bu nedenle kripto para alanına temkinli yaklaşmak istiyoruz.” demişti.