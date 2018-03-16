Haftanın son işlem gününe dolar nasıl başladı?

Haftanın son işlem gününe başlarken euro ve sterlin rekor seviyelerden döndü, dolar 3.90 sınırında.

Dolar kuru saat 07:40'da 3.8990'da yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.8025 ve sterlin/TL 5.4345 seviyesinde.

Dolar dün TL karşısında 3.9054'e kadar çıkmış ve Aralık 2017'den beri en yüksek seviyesini görmüştü. Euro ve sterlin de sırasıyla 4.8250 ve 5.4562 ile Türk Lirası karşısında tarihi zirvelerini görmüştü.

TL üzerinde satış baskısına neden olan tahvil faizlerinde ise yukarı yönlü seyir sürüyor. 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 12,82'de, 2 yıllık tahvil faizi de 13,93'te yer alıyor.

Diğer taraftan dolar endeksi yeniden 90 sınırını aştı ve bu seviyenin hemen üzerine geldi.

Uzmanlara göre, ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi TL varlıkları baskı altında bırakıyor ve zayıf performansın değişeceğine dair bir işaret bulunmuyor.

Enflasyon ve cari açık gibi büyük iç sorunlar nedeniyle kırılganlığın arttığı TL, dışarıdan gelen olumsuzluklar karşısında daha negatif tepki veriyor. Uzmanlar, Fed'e ilişkin endişeler ve ticaret savaşlarının en büyük dış riskler olarak izlenebileceğini belirtiyor.