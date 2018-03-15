'Hindistan'dan bile pamuk ithal eder duruma nasıl geldik?'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hindistan’dan bile pamuk ithal eden duruma gelen ülkemizde, pamuk üretimi için yeni düzenlemeler yapılması talebini içeren soru önergesine Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba yanıt verdi. Bakan Fakıbaba, 2018 yılı ürünü kütlü pamuğa kilogram başına 80 kuruş fark ödemesi yapılacağını açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde, ülkemizde pamuk üretimiyle ilgili sorunları TBMM gündemine getirdi. Ömer Fethi Gürer, “Yunanistan, ABD, Türkmenistan, Hindistan gibi ülkelerden pamuk alır duruma gelmemiz ülkemiz pamuk üretimi için yeni düzenlemeler sağlanması yönünde bir çalışmayı ihtiyaç kılmakta mıdır? Ege, Akdeniz, GAP için pamukta yeni destekler 2018 yılında sağlanacak mıdır? Modern usûllerle toplanma yöntemlerinin(Toplama makinesi gibi) olmaması ürün kayıplarına neden olmakta mıdır? Pamuk üreticileri için mazot, elektrik enerjisi indirimi ve sulama suyunda güneş enerjisinden yararlanma gibi destekler düşünülmekte midir?” şeklinde sorular yöneltti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “26 Şubat 2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında; 2018 yılı ürünü kütlü pamuğa verilen fark ödemesi desteği kilogram başına 80 kuruş olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, pamuk üreticilerine yönelik çeşitli destekleme uygulamalarından bahseden Bakan Fakıbaba, “Bakanlığımızca pamukta makinalı tarıma geçmek için eğitim, yayım, demonstrasyon faaliyetleri, tarla günleri vs. çalışması yapılmakta olup, ilgili paydaşlarla makinalı tarımın artırılması için görüşmeler ve toplantılar yapılmaktadır. Ülkemizde pamuk toplamada büyük oranda pamuk hasat makinesi kullanılmakta olup, elle toplamaya göre ürün kaybı en aza indirilmektedir” dedi.

Bakan Fakıbaba, “Elektrik piyasası ile ilgili hususlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımın görev alanında bulunmakta olup, bu kapsamda yapılacak çalışmalara Bakanlığımız görev alanı içerisinde gerekli katkı ve destek sağlanmaktadır” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pamuk üretiminin eski parlak günlerine dönebilmesi için hükümetin, üreticilerin yaşadığı sorunları belirleyip, çözümü noktasında gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.

15-20 yıl öncesine kadar Türkiye’de pamuk üretiminin zirvede olduğunu, ancak hükümetin uyguladığı yanlış tarım politikaları nedeniyle ‘Beyaz altın’ tabir edilen bu ürünün, üreticisini mutlu edemediğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde pamuk üreticisinin 1 kilogram pamuk üretimi için yaptığı masraf, pamuk ithal etitğimiz ülkelerde aynı ürün için yapılan masrafın katbekat fazlası durumundadır. Başta tekstil olmak üzere tarımsal sanayin pek çok alanında kullanılan pamuk üretiminin girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır” dedi.