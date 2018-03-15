Euro ve dolar güne nasıl başladı?

Euro ve sterlin hafta boyunca hemen her gün rekor seviyelere ulaşırken, dolar 3 ayın zirvesinden ayrılmıyor.

Türk lirası bu hafta yılın en sert kayıplarını yaşadı.

Dolar, 3.8950 ile 15 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken; euro 4.8128'e tırmanarak tarihi zirvesini yineledi. Sterlin de 5.4327'yi gördü ve rekor kırdı.

Dolar/TL saat 07:30'da 3.8815'te yer aldı. Euro 4.8090'dayken, sterlin 5.4318'den işlem gördü.

Tahvil faizlerinde görülen yükseliş TL üzerinde baskıya neden oluyor. Hafta içinde yüzde 12.76'ya tırmanan 10 yıllık tahvilin getirisi 12.66 seviyesine gelse de yukarı yönlü isteğini koruyor.

TL lehine tek olumlu gelişme ise ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un görevden alınmasının ardından doların bir miktar değer kaybetmesi oldu. Hafta başında 90 seviyesine yerleşmeye çalışan dolar endeksi kararın ardından geriledi. Endeks bu sabah, 89,65'te yer alıyor.

Ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi nedeniyle TL varlıkların baskı altında olduğunu dile getiren analistler, zayıf performansın değişeceğine dair bir işaret bulunmadığını vurguluyor.

Piyasalarda bugün işsizlik, bütçe dengesi ve TCMB beklenti anketi izlenecek.