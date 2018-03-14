14 Mart 2018 13:32

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinden flaş hamle

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinden flaş hamle
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın'ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.
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Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın'ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.

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Ekonomi