Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın'ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.
14 Mart 2018 13:32
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinden flaş hamle
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın'ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.
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