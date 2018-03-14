Altın yeniden yükselişte!

Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Altın 165-166 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte cumhuriyet, küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

165.17 liradan alınırken, 165,23 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 262,19 liradan alınırken 268,05 liradan satılıyor. Yarım altın da 522,74'den alınırken 536,11 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1083,00 liradan alınıp 1095,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2621,90 liradan alınırken 2662,50 liradan satılıyor.