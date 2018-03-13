Çiftlik Bank danışmanı oyuncu Mehmet Çevik'ten açıklama

Kurucusu Mehmet Aydın’ın arkasında binlerce mağdur bırakıp kayıplara karıştığı Çiftlik Bank’ın basın ve iletişim danışmanı oyuncu Mehmet Çevik, şirkette resmi görevinin olmadığını iddia etti.

Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden Çiftlik Bank organizasyonunun piyasadan yarım milyar lira topladığı ortaya çıkmıştı. SPK sistemin ‘bank’ ibaresini kullanması nedeniyle reklam faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş, dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Çiftlik Bank organizasyonu için ‘nitelikli dolandırıcılık’ tespitini yapan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştu.

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’a şu an ulaşılamıyor. Çok sayıda insan ise paralarını şirketten alamadıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Çiftli Bank’ın popüler zamanlarında ise Aydın’ın yanında oyuncu Mehmet Çevik vardı.

Hürriyet’e konuşan Çevik, şirketle ilişkisini şu sözlerle anlattı: “Ben sadece reklamlarda oynadım. Suç mu? Medya ve iletişim danışmanını siz yazdınız. Benim resmi görevim yok.”

Ancak Çevik, Çiftlik Bank’ın geçen aylarda Bursa’da açtığı ve dün mağdurlarca basılan çiftliğin etkinliğinde ‘basın ve iletişim danışmanı’ olarak anons edilmiş, sahneye çıktığında şirketi öve öve bitirememişti.

Çetin, “Çiftlik Bank bu dünyada kapitalistlerin, ‘Biz dünyadan büyüğüz’ diyen 5’lerin kurduğu bir tezgahı deviriyor. Müthiş bir ailesiniz, yılmayın, sakın tezgaha düşmeyin” demişti.