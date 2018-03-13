Özelleştirmenin nedeni: Yeni zenginler yaratmak...

ERDOĞAN SÜZER - SÖZCÜ - Hükümet şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kamuoyunda oluşan yoğun tepkileri yumuşatıp satışı gerçekleştirmek için kota silahını çekti.

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Ancak özelleştirmeden vazgeçilmeksizin nişasta bazlı şekerde (NBŞ) yapılacak bir kota indiriminin halka değil, şeker fabrikalarını satın alacak yeni patronlara yarayacağı, şeker milyarderlerinin ortaya çıkacağı bildirildi. Kamunun elindeki 14 şeker fabrikasının satışa çıkarılmasıyla birlikte kamuoyunda büyük bir NBŞ (nişasta bazlı şeker) endişesi başladı. Özelleştirmenin ardından zarar eden 10 fabrikanın kapanacağı, pancar şekeri üretiminin düşeceği, şeker açığının NBŞ'den karşılanacağı, dolayısıyla halk sağlığının tehlikeye girebileceği uyarıları yapıldı.

NBŞ TEPKİLERİNE ÖNLEM

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, halen yüzde 10 olan NBŞ üretim kotasının yarı yarıya düşürülerek yüzde 5'e çekilmesi planlanıyor. Ancak bir anda oraya çıkan kota indiriminin tepkileri azaltmak için geçici uygulanacağı, tepkilerin önlenip fabrikaların satılmasının ardından ileri bir tarihte NBŞ kotalarının yeniden artırılacağı ifade ediliyor.

Gelişmeleri SÖZCÜ'ye değerlendiren uzmanlar, bir anda gündeme getirilen NBŞ kota indiriminin halka değil, fabrikaları satın alacak şirketlerle, bu fabrikaları bir an önce satıp gelir elde etmeye çalışan hükümetin işine yarayacağını ifade ettiler. Uzmanlar, “NBŞ kotasının yarı yarıya düşürülmesi pancar şekeri üretiminin ilave olarak 100 bin tonun üzerinde artacağı anlamına geliyor. NBŞ kota indirimi özellikle kâr eden 4 fabrikaya olan talebi artıracak. Çünkü bu fabrikaları satın alanlar daha fazla şeker üretme imkanına kavuşacak. Sonuçta özelleştirme hükümetin istediği gibi hızlanacak, kota indiriminin getirisi halka değil, kâr eden fabrikaları alan yeni patronlara gidecek. Şirketler yüksek kâr sayesinde yatırdıkları parayı kısa sürede geri alacak ve Türkiye'de yeni şeker milyarderleri ortaya çıkacak” dedi. Uzmanlar kota indiriminin doğru ancak özelleştirmenin yanlış bir adım olacağını da ifade ederken, “Eğer kota indirimi gerçekten özelleştirme öncesi tepkilerin azaltılması amacıyla değil de NBŞ'nin zararları nedeniyle yapılıyorsa, o halde özelleştirmeden vazgeçilmelidir. Satıştan vazgeçilirse ortaya çıkan 100 bin tonun üzerindeki ilave pancar şekeri kotası satışa çıkarılan 14 fabrikaya da dağıtılacak, kamunun elindeki TÜRKŞEKER'in üretimi ve kârı artacak, kazancı halk paylaşmış olacak” tespiti yaptı.