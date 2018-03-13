Çiftlik Bank mağdurları, Bursa'daki tesisi bastı

Çiftlik Bank üyeleri, mağdur oldukları gerekçesiyle şirketin Bursa'daki tesisini bastı. Jandarma tesiste önlem alırken, kalabalığın artması ve çevre illerden gelenler olduğu bilgisi üzerine takviye ekipler gönderildi.

Bursa’da bulunan Çiftlik Bank tesisi, mağdur olduklarını belirten üyeler tarafından basıldı. Kamyonlarla tesise gelenler, hayvanları olmak istedi. Kabalığın artması üzerine tesise, Jandarma Özel Harekat ekibi de takviye olarak gönderildi.

Dolandırıcılık iddialarıyla aylardır gündemde olan Çiftlik Bank’ın üyelerin, şirketin İstanbul’daki genel merkezinin ardından, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki büyükbaş hayvan tesisini bastı. Kaybettikleri paralara karşılık kamyonlarla geldikleri tesisten hayvan almak isteyen üyeler, jandarmanın engellemesiyle karşılaştı.

Kalabalığın sayısı kısa sürede 300’ü aşarken, çevre il ve ilçelerden de birçok kişinin, tesise gelmek üzere yola çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Öfkeli kalabalığın sayısı artarken, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi de takviye olarak tesise gönderildi. Tesisin çevresinde önlem alan güvenlik görevlileri, kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı.

Ne olmuştu?

Yazılımcı Mehmet Aydın tarafından, 2016 yılında kurulan Çiftlik Bank isimli sanal çiftlik uygulaması yüzde 40’a varan bir kazanç iddiasıyla, kısa sürede 500 bini bulan üye sayısına ulaştı. Üyelerinden topladığı paralarla kuruluşunun 5’inci ayında Bursa’nın İnegöl ilçesinde 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis kuran Çiftlik Bank, kısa bir süre sonra Manisa’da da aylık 1 buçuk milyon yumurta üretim kapasitesi olan tavuk çiftliği kurdu.

“Papara” isimli bir yazılımla üyeler ile şirket arasındaki para ödeme trafiğinin sağlandığı sistemde ortaya atılan “saadet zinciri” iddiaları üzerine SPK, Çiftlik Bank kurucusu ve CEO’su Mehmet Aydın ve eşinin hesaplarında inceleme başlattı.

Hazırlanan raporda Çiftlik Bank’ın, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladığı, 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptığı tespit edildi. Ayrıca raporda alan 113.4 milyon liranın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aktarıldığı, ardından farklı ödeme sistemlerinden de Kıbrıs’a yaklaşık 120 milyon lira daha gönderildiği tespit edildi.

İddiaların üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank hakkında idari yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Tüfenkci, para yatıranların savcılıklara suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini de belirtti. Bakan Tüfenkci, Çiftlik Bank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirterek insanları kandırdığının da altını çizdi.