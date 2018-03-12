Moody’s’e ‘yerli ve milli’ alternatif yolda

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ‘milli ve yerli’ kredi derecelendirme kuruluşu kurmayı planlıyor.

Dünya’dan Jülide Yiğittürk Gürdamar’ın haberine göre BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in geçen haftaki not indiriminde siyasi yönün öne çıktığını söyledi.

Kuruluş, Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürürken ekonominin görünümü negatiften durağana çevirmişti.

“Bankamız tarafından kullanılacak milli bir kredi derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç duymaktayız” BDDK başkanı, kuracakların yapıyının uluslararası standartlara uyumlu olmasının ve bağımsız-tarafsız olarak kurularak faaliyetlerine devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Akben sözlerini şöyle sürdürdü: “Özel bir şirket olabilir ama şu anki yapıda zor görünüyor. Bankalarımız ortaklık şeklinde yapabilirler, şirketler de ortak olabilir. Kimsenin payının yüzde 10’u geçmemesini öngörüyoruz. Kredi Kayıt Bürosu’na benzer bir yapıda olabilir.”