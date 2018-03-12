Sahte kripto para vurgunu: 2 milyon dolarla kaçtılar!

Kripto para dünyası dolandırıcılık vurgunlarıyla sarsılmaya devam ediyor. Son vaka, Giza isimli bir kripto parayla yaşandı. Sahte para arzıyla 2 milyon dolar çalan dolandırıcıların bir ay önce aynı yöntemle başkalarını da soyduğu belirtildi.

Sahte bir LinkedIn profili açan ve bir kullanıcının Instagram fotoğraflarını kopyalayan dolandırıcılar, güvenilir görünen bu profil sayesinde Giza isimli kripto paranın arzına 1.000’den fazla yatırımcının katılmasını sağladı.

CNBC’nin haberine göre, Giza vurgununda tüm oklar şirketin gizemli COO’su Marco Fike isimli kişiyi gösteriyor. Gazetenin röportaj yaptığı eski Giza çalışanları, iş ortakları ve sekiz mağdur yatırımcının hepsi, Fike’ı daha önce hiç görmediklerini söyledi.

Giza’nın arkasındaki dolandırıcılar, yatırımcılara insanların kripto paralarını depolayabilecekleri çok güvenli bir cihaz geliştireceklerini vadetti.

Ocak ayında arzı yapılan ve Ethereum karşılığında satın alınabilen Giza’lara ilk birkaç haftada yapılan yatırım 2,4 milyon dolara kadar ulaştı. Ancak sonrasında, 16 Ether dışındaki tüm yatırımların kaybolduğu ve Giza yöneticilerinin sırra kadem bastıkları bildirildi.

Ethereum ağında yapılan tüm transferlerin, transferi gerçekleştirenler anonim kalmak üzere takip edilebilmesi, Giza’nın dolandırıcıların ilk numarası olmadığını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz şubat ayında Bee Token isimli bir kripto para için gerçekleştirilen halka arzda, dolandırıcılar Bee Token’ın kurucuları olduklarını söyleyerek yatırımcılardan servet çalmışlardı.

Ethereum blok zincirindeki tüm transferleri takip eden etherescan.io sitesine göre, Giza tuzağıyla Bee Token olayında çalınan kripto paralar aynı dijital cüzdana gitti.