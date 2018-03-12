'Milli' kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in geçen haftaki not indiriminin ardından BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'den ilginç bir açıklama geldi.

Akben, "Bankamız tarafından kullanılacak milli bir kredi derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç duymaktayız. Kurulacak olan yapının uluslararası standartlara uyumlu olması ve bağımsız-tarafsız olarak kurularak faaliyetlerine devam etmesi önemli" diye konuştu.

Dünya'nın haberine göre Akben, "milli kredi derecelendirme kuruluşunu bu yıl içinde kurmayı hedeflediklerini" söyledi.