Cari açık sonrası dolar durdurulamıyor!

Cari işlemler açığı Ocak ayında beklentilerin üzerinde geldi. Cari işlemler açığının yükseliş eğiliminde olduğunu gösteren veri sonrası dolar 3.84 lirayı aştı ve 3.8433 liraya kadar yükseldi.

Türkiye’nin cari işlemler açığı 2018 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

Küresel piyasalarda yükselen dolar, veri öncesi işlem gördüğü 3.80 liradan 3.8433 liraya yükselirken, euro da 4.69 - 4.70 lira aralığından yüzde 0.62 artışla 4.72 lirayı aştıktan sonra yeniden 4.71-4.72 bandına döndü.

Yeni güne yüzde 0.68 artışla 117 bin 704 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) de 118 bin 416 puana kadar yükseldikten sonra 118 bin puanın üzerinde tutundu.

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