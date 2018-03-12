Cari açık sonrası dolar durdurulamıyor!

Türkiye’nin cari işlemler açığı 2018 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.
Küresel piyasalarda yükselen dolar, veri öncesi işlem gördüğü 3.80 liradan 3.8433 liraya yükselirken, euro da 4.69 - 4.70 lira aralığından yüzde 0.62 artışla 4.72 lirayı aştıktan sonra yeniden 4.71-4.72 bandına döndü.
Yeni güne yüzde 0.68 artışla 117 bin 704 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) de 118 bin 416 puana kadar yükseldikten sonra 118 bin puanın üzerinde tutundu.