Yüz binlerce üyesi bulunan Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme

Çok kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlikbank sırra kadem bastı.

Kazım ATAER- Dinçer GÖKÇE /Hürriyet - Yatırdıkları paraları almak için şirketin merkezine giden vatandaşlar, merkezin sessiz sedasız boşaltıldığını öğrendi. Çiftlikbank Genel Müdürü Niyazi Karakoç'un ise bayilerle bir toplantı yaparak 'Ben de kandırıldım. Mehmet Aydın'a ulaşamıyorum. Başınızın çaresina bakın' dediği öğrenildi.

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu Çiftlik Bank ile ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Şirketin Ümraniye'deki merkezine giden üyeler şoke oldu. Üyeler, binada bulunan şirketin boşaltıldığını gördü. Üyeler muhattap bulamazken, Hürriyet Dünyası, şirket binasının hafta sonu itibari ile boşaltıldığı bilgisine ulaştı.

Aylardır gündemde olan, haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank ile ilgili en kritik gelişme bu sabah yaşandı. Bir süredir ödeme güçlü çeken firmanın Ümraniye'deki binasına çok sayıda kişi gitti. Ancak üyeler, plazada bulunan iş yerinin boşaltıldığı bilgisini aldı. Hürriyet Dünyası'nın da ulaştığı bilgilere göre, şirket yetkilileri faaliyet gösterdikleri plazayı hafta sonu boşalttı.

ÇİFTLİK BANK GENEL MÜDÜRÜ: BEN DE KANDIRILDIM

Öte yandan, dün Beykoz'ta gerçekleştirilen ve sadece Çiftlik Bank bayilerinin katıldığı toplantıda Genel Müdür Niyazi Karakoç adeta itiraf niteliğinde sözler söyledi.

Toplantıya katılan bir bayii yetkilisinin aktardığı bilgilere göre Karakoç, 'Ben de kandırıldım' diyerek şu sözleri söyledi: "İşler iyi gitmiyor. Mehmet Bey'e (Mehmet Aydın) ulaşamıyorum, dönüş alamıyorum. Başınızın çaresine bakın."