JPMorgan'dan önemli öngörü: 2 yıl içinde...

Bloomberg'in aktardığı habere göre JPMorgan analistleri, ABD'de 1 yıl içinde ekonomik resesyon olasılığını yüzde 28 olarak görürken, 3 yıllık döneme yönelik öngörülerdeyse bu olasılığı yüzde 80 olarak hesapladı.

JPMorgan uzmanlarının hesabı, tüketici ve iş dünyası güveni, erişkinlerin iş pazarına katılımı, tazminat artışı, dayanıklı tüketim mallarına olan talep ve inşaat sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) payı gibi faktörlere dayandırıldı. New York FED'in hesaplarına göreyse ABD'de bir yıl sonraki ekonomik resesyon olasılığı yüzde 14.5 olarak gösterildi.

Daha önce Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomideki başarılarla ilgili açıklamalarını sorgulamış, ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı'nın ülkedeki ekonomik büyümenin bulunduğumuz yılın 2. çeyreğinde yüzde 4.2 oranında gerçekleştiğini açıklasa da çalışanların saatlik ücretlerin enflasyon da dikkate alındığında 40 yıl önceki ücretlerle neredeyse aynı seviyede kaldıklarını, Kongre'ninse asgari ücrete zam yapılmasına yeşil ışık yakmadığını vurgulamıştı.