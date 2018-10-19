Altın fiyatlarında son durum şöyle;

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 223 liradan alınan gram altın 223,20 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

718 liradan alınan yarım altın 728 liradan ve 359 liradan alınan çeyrek altın 364 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 470 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 491 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 208 liradan, bin 436 liradan, tam altın bin 428 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,03’lük düşüşle tamamladı.