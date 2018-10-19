Tüketiciler enflasyon hakkında ne düşünüyor?

Tüketicilerin yüzde 73'ü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'ndan haberdar değil.

“Metropol Tüketicileri Ekonomik Değerlendirmeler Araştırması”nın üçüncü dönemi yayınlandı. Metropollü tüketicinin Türkiye ekonomisine bakış açısını gözler önüne seren araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 40’ı önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun daha da artacağını öngörüyor. Halihazırda artmış olan enflasyonun mevcut seviyede kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 34.

Sia Insight tarafından Marketing Türkiye için 12 -16 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yaşayan 18 – 65 yaş grubu tüketicileri temsil eden 404 tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, bir önceki döneme kıyasla tüketiciler, Ekim ayında daha karamsar bir havaya girdi. Katılımcılar, gerek kendi maddi durumunun gerekse Türkiye ekonomisinin önümüzdeki bir yılda kötüye gideceğini düşünmeye başladığı gözlemleniyor. Öte yandan, Türkiye ekonomisinin bir süre mevcut durumda stabil kalacağını düşünenlerin oranında bir önceki aya göre anlamlı bir artış var. Tüketici, krizin daha fazla derinleşmeyeceğini düşünüyor.





Tüketicilerin yüzde 40’ı enflasyonun daha da artacağını öngörüyor

Araştırma sonuçlarına göre Metropollü tüketicilerin yüzde 40’ı önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun daha da artacağını öngörüyor. Halihazırda artmış olan enflasyonun mevcut seviyede kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 34. Bununla birlikte tüketici enflasyondan korkarken ancak iyi olacağına dair umut da beslediği görülüyor.

Tüketiciler Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ndan haberdar değil

Metropollü tüketicilerin sadece yüzde 27’si Hükümet’in Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ndan haberdar. Programdan haberdar olanların yüzde 45’i bu programın başarılı olacağına inanıyor. (Tüm tüketicilerin yüzde 12’si).

Programdan haberdar olan metropollü tüketicilerin yarısından fazlası BİM ve A101’i Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı ile özdeşleştiriyor.

Tüketici şirketleri samimi bulmuyor

Araştırma dikkat çeken sonuçlardan bir tanesi de tüketicilerin indirim açıklamalarını samimi bulmaması. Programdan haberdar olan metropollü tüketicilerin yüzde 60’ı Hükümet’in başlatmış olduğu bu program dahilinde bazı şirketlerin yapacağı indirimlerin enflasyonu düşürmede etkili olacağını belirtiyor. Bununla birlikte, programı duyan tüketicilerin yarısı şirketlerin indirim açıklamalarını çok samimi bulmadığı görülüyor.