STAR Rafinerisi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Star Rafinerisi ile Azerbaycan'la kardeşlik ilişkilerimizin stratejik boyutunu daha da güçlendirmiş oluyoruz" dedi.

"Türkiye ile Azerbaycan'ın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz her proje, ülkelerimizin bölgesel güç olma vasfını tahkim etmektedir. Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor" diyen Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgemizin güvenliği ve istikrarının olmazsa olmaz aktörleri olduğu artık herkes tarafından kabul edilmeye başlanan bir gerçektir. Bu iki ülkenin içinde yer almadığı, rıza göstermediği, destek vermediği hiçbir proje hedefine ulaşamaz" şeklinde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye ile Azerbaycan'ın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz her proje, ülkelerimizin bölgesel güç olma vasfını tahkim etmektedir. Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgemizin güvenliği ve istikrarının olmazsa olmaz aktörleri olduğu artık herkes tarafından kabul edilmeye başlanan bir gerçektir. Bu iki ülkenin içinde yer almadığı, rıza göstermediği, destek vermediği hiçbir proje hedefine ulaşamaz."

2011 yılında yapımın başlanan ve Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 6.3 milyar dolar yatırımla kurulan rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor ve cari açığa yıllık 1,5 milyar dolar katkı yapması bekleniyor.

Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunan tesis, doğrudan 1.100 kişiyi istihdam edecek.

Rafinerinin devreye girmesiyle dizelde ithalat oranı yüzde 40'ın altına inecek. 1,6 milyon ton üretimiyle Türkiye'nin tüm jet yakıtı ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca, yüzde 80 olan LPG ithalat oranı yüzde 70'e düşecek.

Açılış töreninde ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu. Albayrak, son dönemde yaşanan spekülatif atakları ve dalgalanmaları geride bırakıldığını belirterek, "Ortaya konan hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise, rafineri ile birlikte cari açığa 1,5 milyar dolar katkı sağlayacak olan tesisin aileleri ile birlikte 5.000 kişilik bir nüfusa istihdam olarak katkı sağlayacağını söyledi.