Dedeman Otelleri’nden enflasyon kararı

Turizm sektörünün yüzde yüz yerli ve milli markası Dedeman Otelleri’nin Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, enflasyonla mücadele seferberliğine destek çağrısı yaparak, Dedeman Otelleri’nde de bu kapsamda www.dedeman.com web sitemiz üzerinden yıl boyunca yapılacak tüm rezervasyonlarda, yüzde 10 indirim uygulanmaya başladıklarını söyledi.

Türkiye’nin en köklü yerli ve milli markalarından Dedeman Otelleri’nden enflasyonla mücadele seferberliğine destek açıklaması geldi.

Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “Enflasyonla mücadele kapsamında bizde Türkiye’nin dört bir yanında bulunan otellerimizde www.dedeman.com web sitemiz üzerinden yıl boyunca yapılacak tüm rezervasyonlarda,yüzde 10 indirim uygulamaya başlıyoruz. Türkiye ekonomisi her türlü dalgalanmaya karşı koyacak güçtedir. Türk iş dünyası olarak yeri geldiğinde kenetlenmeyi ve birlik beraberliğimizi göstermeyi çok iyi başarıyoruz. Bu kapsamda Dedeman Otelleri olarak yaptığımız indirimle enflasyonla mücadele sürecine destek vermek istedik” dedi.

Türkiye ekonomisine güvenimiz tam

Türkiye’de şehir otelciğinin yüzde yüz yerli markası olduklarına dikkat çeken Akçakaya, “ Turizm yatırımlarımıza her şartta devam ediyoruz. Türkiye ekonomisine güvenimiz tam” şeklinde devam etti.

Turizm bu yıl rekora koşuyor

Türkiye’ye bu yıl gelecek turist sayısının tüm zamanlara göre artacağını dile getiren Akçakaya, “Türk turizmi büyümeye devam ediyor. Turizm Türkiye’nin makro ekonomik değerleri açısından oldukça değerli bir sektör. 2018’de turist sayısı bakımından bütün zamanların rekoru kırılacak. Yıl sonuna kadar 40 milyonun üzerinde turistin ülkemizi ziyaret etmiş olacağını öngörüyoruz. Rekorun sinyalleri geliyor” dedi.