IMF'den korkutan Türkiye açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, büyük ekonomiler sıralamasında, 2017’de 851,5 milyar dolarlık milli geliriyle 17’nci olan Türkiye, 2018’de dolardaki yükseliş nedeniyle 713,5 milyar dolara inecek, Hollanda ile Suudi Arabistan’a geçilip, 19’nculuğa düşecek. Türkiye, 2023 yılında ise 18.'liğe gerileyecek. AKP hükümeti ‘2023 hedefleri’ doğrultusunda, 2023 yılında ‘En büyük 10 ekonomi arasında yer alma’ hedefi koymuştu.

TL ERİDİ SIRALAMA DEĞİŞTİ

Dolardaki yükseliş Türkiye’nin büyük ekonomilerdeki sıralamasını değiştirdi. Geçmiş yıllarda satın alma gücü paritesine göre milli gelir (satın alma gücü paritesiyle gayri safi yurtiçi hasıla-SGP-GSYH) sıralamasında 16-17’ncilikte yer almasına karşın, TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle dolar bazında cari milli gelirde (gayri safi yurtiçi hasıla-GSYH) yeni hesapla 1983 yılında 25’nci sıraya kadar gerilemişti.

TÜRKİYE GERİYE DÜŞECEK

Tabii, 2018 Nisan ayında başlayan dolardaki yükseliş, IMF tahminlerini de değiştirdi. IMF, 9 Ekim 2018 tarihinde yenilediği verilerine göre, büyük ekonomiler sıralamasında, 2017’de 851,5 milyar dolarlık milli geliriyle 17’nci olan Türkiye, 2018’de dolardaki yükseliş nedeniyle 713,5 milyar dolara inecek ve Hollanda ile Suudi Arabistan’a geçilecek, 19’nculuğa düşecek. IMF, Türkiye’nin milli gelirinin 2019 yılında 631,2 milyar dolara ineceğini, sıralamada İsviçre’ye de geçilerek 20’nci sıraya gerileyeceğini tahmin etti. Türkiye, 2021’de Suudi Arabistan ve İsviçre’yi geride bırakarak 18’nci büyük ekonomi olacak. IMF’e göre, Türkiye, 2020’de 744,1 milyar dolarlık, 2021’de 850,5 milyar dolarlık, 2022’de 914,6 milyar dolarlık bir milli gelire ulaşacak. Türkiye, Cumhuriyetin 100’ncü yılında, 2023’te 958,3 milyar dolarlık milli gelire yükselecek ve Hollanda’nın ardından 18’ncilik sırada yer alacak.

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRDE 78. SIRAYA!

2017 verilerine göre 10 bin 537 dolarlık kişi başına milli gelirle 68’nci olan Türkiye, dolardaki yükseliş nedeniyle dolar bazında 2018’de 8 bin 716 dolarlık kişi başına milli gelire inecek ve sıralamada 78’nci sıraya düşecek. IMF tahminlerine göre, Türkiye’nin kişi başına milli geliri 2019 yılında 7 bin 615 dolara geriledikten sonra yeniden yükselişe geçecek ve 2023’de 11 bin 26 dolara ulaşacak. Türkiye, bu milli gelirle sıralamada 78’nci olacak. (DHA)