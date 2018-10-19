Yüzde 10 indirimin perde arkasında oyun mu var?

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, “’Yüzde 10' indirim oyunu!” başlıklı yazısında, hükümetin başlattığı enflasyonla mücadele kampanyası kapsamında yapılan indirimleri ele aldı.

Özçelik, indirimlerle birlikte enflasyonu düşürmeye amaçlayan hükümetin memura tuzak kurduğunu yazdı.

“YANDAŞLARA KIYAK TAM GAZ”

Aydınlık yazarı Özçelik şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet enflasyonla mücadele adı altında ilginç uygulamalar yapıyor. Sanki enflasyonla mücadele görevi Merkez Bankası’ndan alındı, belediye zabıtalarına verildi. Kamuda araç saltanatı sümen altı. Gereksiz yatırımlar konusunda karar yok. Kamudaki lüks harcamalar devam ediyor. Dış gezilerdeki savurganlık sürüyor. Yandaşlara kıyak tam gaz. Tasarruf halk sağlığında ve kamuya yönelik harcamalarda öne çıkıyor. Yapısal sorunlar üzerine gidilmezken polisiye tedbirlerle çözüm aranıyor.

Son günlerde bir de ‘yüzde 10 indirim kampanyası’ var. Adına da ‘enflasyonla topyekün mücadele’ deniyor. Firmalara, fiyatlarda yüzde 10 indirim yapın baskısı yapılıyor. Televizyonlarda, gazetelerde peş peşe indirim yapan firmalar açıklansa da kuşkulu, indirim yaptığını açıklayan firma yöneticileri, ‘Zaten durgunluk var. Çok düşük karla satış yapmaya çalışıyoruz. Yüzde 10 indirim zararına satış. Ama araziye uyuyoruz’ diyor.”