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19 Ekim 2018 10:12
Konut satış rakamları açıklandı
Konut satışları eylülde yüzde 9,2 oranında düşerken yabancıya konut satışı yüzde 151,1 arttı.
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