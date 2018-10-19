19 Ekim 2018 10:12

Konut satış rakamları açıklandı

Konut satış rakamları açıklandı
Konut satışları eylülde yüzde 9,2 oranında düşerken yabancıya konut satışı yüzde 151,1 arttı.
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