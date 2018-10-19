Murat Muratoğlu, bugünkü "Benzin pahalı değil siz fakirsiniz!" başlıklı yazısında, "Adam sen de! Dört kişilik bir haneye yılda 220 bin lira para girdiğine inanıyorsun da, Türkiye'de benzini ucuza alan refah içinde yaşayan bir ülke olduğuna mı inanmıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; “Türkiye, benzin fiyatlarında Rusya, Belarus ve Moldova'nın arkasından Avrupa'da en ucuz benzinin satıldığı ülke” açıklamasını yaptı.

Doğru mu? Doğruya doğru… Lakin hitap ettiğin kesim koşulsuz alkışlıyorsa ne söylesen gideri vardır. İşte bu yüzden sorgulayan, düşünen insanlara her daim saldırılır.

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Zira benzini Euro'ya çeviriyorsan bir zahmet asgari ücreti de Euro'ya çevireceksin. Ya da “benzin pahalı değil, siz fakirsiniz” diyeceksin. Verelim Bakan'a 1603 liralık asgari ücreti hadi bir ay geçinsin. Bir ay sonra tekrar kameraların karşısına geçip “benzin ucuz” desin!

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“Benzin ve motorinde zamları otomatik sistem yapıyor, biz yapmıyoruz!” diyorlardı. O zaman işler kolaydı. Sövüyordun otomatik sisteme, rahatlıyordun. Baktılar otomatik sistemde dur durak yok. Seçim öncesi fişi çekip, sigortayı kapattılar. Yoksa oy alamayacaklar.

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Türkiye'de asgari ücretli ne alıyor? Ayda 250 Euro… Benzinin litresi ne kadar? Güncel fiyatlarla 1.09 Euro… Ne kadar benzin alabilir? Döviz kurları geldi geriye… Benzinden alınan vergiye aylardır sübvansiyon uygulandığı ortamda bile yaklaşık 230 litre…

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Avrupa'nın en pahalı benzini nerede? Norveç'te… Litresi 2.05 Euro… Ülkede asgari ücret yok. En vasıfsız, yoldan çevireceğin işçinin saatlik kazancı 18 Euro…

Aylık 3240 Euro'ya denk gelir ki; 1580 litre benzin alınır. İsterlerse benzinle yıkanır. Ayda ortalama kişi başı 5200 Euro kazanıyorlar, kim karışır?

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Benzini en pahalı ikinci ülke, Hollanda'dan benzin alalım. Litresi 1.95 Euro… Belirlenen asgari ücret 1430 Euro'ya denk… Yaklaşık 733 litre benzin alırsın, ülkeyi doğudan batıya 30 kere dolaşırsın. Kişi başı aylık ortalama gelirleri 3850 Euro… Sahi ülkede kaç kişi asgari ücretle çalışıyor?

İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya… Zenginleri saymayı bırakalım… Dipteki Slovenya'ya bakalım! Benzin 1.58 Euro… Asgari ücret 643 Euro… Onlar bile 407 litre benzin alıyor asgari ücretle…

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Yani neymiş? Avrupa'da en ucuz maaş da bizdeymiş! Alım gücü yerlerdeymiş. Millet borç içindeymiş. Haliyle, Enerji ve tabii ki sizin gibi kaynak bulursam sabaha kadar dalga geçerim bakanlığı kurulsa yeriymiş.

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Adam sen de! Dört kişilik bir haneye yılda 220 bin lira para girdiğine inanıyorsun da, Türkiye'de benzini ucuza alan refah içinde yaşayan bir ülke olduğuna mı inanmıyorsun? Araba fiyatları da nazar boncuğu olsun!





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