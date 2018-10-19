“Varlık Fonu, THY'ye dolarla uçak sattı”

'Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak, uluslararası kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmek ve büyük projelere kaynak oluşturmak’ için kurulan Varlık Fonu’nun, geçen yıl gelir getiren en önemli icraatının devletin dört uçağını dövizle THY’ye satmak olduğu ifade edildi.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Varlık Fonu’nun dört adet uçağı kendi bünyesinde topladığı ve bu uçakları daha sonra Türk Hava Yolları’na (THY) sattığı öğrenildi. Kamuoyuna açıklanmayan bir Bakanlar Kurulu kararı ile geçen yıl Başbakanlığa ait üç, Milli Savunma Bakanlığı’na ait bir uçağı alan Varlık Fonu, daha sonra bu uçakları 4 milyon 600 bin ABD doları ile döviz cinsinden THY’ye sattı. Bu satış işlemi, Fon’un bankada bulundurulan paralardan elde edilen faiz geliri dışındaki tek önemli gelir olarak kayıtlara geçti.

3.8 TL dolar kuru üzerinden satılan uçakların devir sözleşmesi geçen yıl Ekim ayında yapıldı. KDV ile birlikte TL cinsinden toplam 21 milyon 56 bin TL’yi kasasından çıkaran THY’ye bu satış için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılık etti. Satışı yapılan uçaklar arasında Turgut Özal’ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde alınan uçakların da yer aldığı ifade edildi