Vega Yazılım'dan eğitime tam destek

VegaGrup Yazılım, kurulduğu günden bu yana, piyasaya kazandırdığı yeni, güncel, kapsamlı ve teknolojiyle uyumlu programlarının yanı sıra, bayilik sistemi ile de binlerce kişiye istihdam sağlayıp işsizlikle mücadele etmekte ve %100 yerli

ve milli gücü, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile de

adından söz ettirmektedir.

NEDİR BU SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ?

Konuya ilişkin VegaGrup Yazılım Genel Müdürü Özcan KAYA;

“İşsizlikle mücadele kapsamında bizde üzerimize düşeni yapmak, piyasaya daha bilgili, daha donanımlı bireyler yetiştirmek ve işsizliğin bir nebze önüne geçebilmek adına hem Genel Merkez olarak hem de Türkiye genelinde

oluşturduğumuz bayilik sistemi ile bu akımın topyekûn sürdürülmesine ön ayak olmaya çalışıyoruz.

Bunun yanında, eğitimde bizimde desteğimiz olsun amacıyla %100 yerli milli yapımız ve uzman kadromuzla Ticaret Meslek Liseleri, muhasebe eğitimi veren Halk Eğitim Merkezleri ve Üniversitelerde ücretsiz kurulum ve eğitimler organize etmiş, başarılı olan öğrencilere ‘VEGA BİLİR’ adında sertifika da

vermekteyiz.

Bu eğitimler ile amacımız, mezun olacak öğrencilerin tek düze muhasebe eğitiminden ziyade, hem her sektöre hitap eden, kullanımı çok daha rahat, hem de daha yenilikçi bir muhasebe programları kullanmalarını, hem de okul sonrası

atılacakları iş hayatlarında da büyük avantaj sağlayacaktır. Eğitimlerimizin Türkiye’nin her noktasında 310 bayi kanalımız ile de geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz.

Son olarak, projelerimizin sadece eğitim ve istihda alanında değil, Sanayi ve Ticaret Odaları, TOBB ve bazı kamu kurumlara yönelikte devam edeceğini, bu alanlarda da VegaGrup Yazılım olarak üzerimize düşen desteği sağlayacağımızı belirtmek isteriz” dedi.